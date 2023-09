Lopa: Cultura ed evoluzione per Festa della pasta 2023 di Gragnano (NA)

Il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo: ‘Il Consorzio della Pasta di Gragnano rappresenta una grande opportunità per dare ulteriore slancio all’attività dei pastai gragnanesi’

Riceviamo e pubblichiamo.

Con la spezzata degli spaghetti in via Roma, ha preso il via l’evento principale della Città di Gragnano (NA).

È stata celebrata la classica spezzata degli spaghetti che ha dato il via all’edizione 2023 della festa della pasta a Gragnano.

La kermesse gastronomica, organizzata e promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, ha visto, tra gli altri, la presenza del Governatore della Regione Campania, del Sindaco di Gragnano Nello D’Auria, del Presidente del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP Massimo Menna e di Rosario LOPA, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo.

Rosario Lopa, a margine dell’evento, ha dichiarato: