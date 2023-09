Tel Aviv. Smetti di cercare. Inizia a viaggiare

Al via la nuova campagna di comunicazione online del Ministero del Turismo di Israele

È partita da meno di 48 ore l’innovativa campagna ‘Israele può portarti ovunque’, creata e pianificata dal Ministero del Turismo Israeliano per stimolare i flussi invernali.

Il lancio è planetario e oltre all’Italia interesserà, tra gli altri, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna.

Sarà declinata esclusivamente online con video ritmati e di grande appeal che giocano sull’effetto FOMO, Fear of Missing Out, simulando la ricerca di un viaggio online che, indipendentemente dalla chiave utilizzata, vede nella scelta di Israele la meta ideale per poter vivete ogni tipo di esperienza.

A effetto il claim finale: ‘Smetti di cercare. Inizia a viaggiare’, che riprende esortazioni come ‘Don’t get FOMO. Get a ticket now’. Obiettivo: raggiungere oltre 70.000.000 di potenziali viaggiatori. Oltre 2.700.000 euro l’investimento.

Ha dichiarato Kalanit Goren, Direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano: