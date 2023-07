Lombardia, presentata la Mondadizza Music Week 2023

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Dal 31 luglio al 6 agosto, nell’incantevole scenario valtellinese di Sondalo, si terrà la quinta edizione della Mondadizza Music Week, che vedrà protagonisti una ventina di giovani talenti e che quest’anno sarà impreziosita dalla presenza di Giulio Tampalini, chitarrista di fama internazionale.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione La Società dei Concerti e patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia, è stata presentata oggi, 20 luglio, a Palazzo Pirelli, dove erano presenti il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il Consigliere Carlo Borghetti, la Presidente della Fondazione Enrica Ciccarelli e la coordinatrice della Mondadizza Music Week Eleonora Volpato.

Durante la settimana musicale sono previsti anche diversi eventi open air: passeggiate, visite guidate, percorsi di trekking nel territorio valtellinese. Un connubio di musica, cultura, storia, tradizione e paesaggio.

Per me è una settimana di grande integrazione fra musica e natura, che mi permette di esprimere al meglio la passione per l’arpa e l’amore per l’ambiente.