Libia: allarme per la salute di Al-Senussi

La famiglia ritiene il governo libico responsabile delle sue condizioni di salute

La figlia di Abdullah Al-Senussi ha lanciato l’allarme per le condizioni di salute dell’ex esponente del regime di Muammar Gheddafi, rinchiuso in un carcere libico, ed ha dichiarato che la famiglia ne considera responsabile il governo libico.

Sarah Abdullah Al-Senussi ha dichiarato:

Noi, la famiglia del prigioniero in difficoltà, Abdullah Al-Senussi, neghiamo tutte le voci diffuse su di lui sui social media. Tutti conoscono le condizioni di salute di nostro padre, che stanno peggiorando giorno dopo giorno. Alla commissione medica del Ministero della Giustizia è ancora impedito di fargli visita, nonostante tutti i ripetuti e continui tentativi. Perché gli viene impedito di fargli visita e chi c’è dietro questa faccenda? Tratteniamo tutte le agenzie governative e le parti esterne che interferiscono con gli affari libici per ciò che sta accadendo e cosa accadrà dato il deterioramento delle sue condizioni di salute che sono in peggioramento.

A settembre, la tribù Magarha e altre tribù nel sud della Libia hanno chiesto al Consiglio presidenziale libico, al governo di unità nazionale, GNU, e alle organizzazioni internazionali di rilasciare l’ex capo dell’intelligence libica. Questo per poter ricevere cure, dopo il deterioramento della sua salute all’interno del carcere.

In una dichiarazione congiunta, le tribù hanno affermato che la loro richiesta è conforme alla legge sugli istituti di correzione e riabilitazione, che prevede il rilascio di un detenuto con una malattia pericolosa per la vita. Hanno aggiunto che a marzo Al-Senussi è stato operato al cuore dopo aver subito un ictus. Una data è stata fissata per un altro intervento un mese dopo, ma il medico specialista non ha risposto.

La dichiarazione spiega anche che un tumore è stato trovato nella sua prostata e che l’ex funzionario libico soffre di cancro al fegato. In precedenza, tre commissioni mediche affiliate al Ministero della Giustizia libico avevano stabilito che le sue condizioni di salute stavano peggiorando e la sua vita era a rischio, in assenza delle cure mediche necessarie.

Il comunicato rileva che alcune parti libiche stanno cercando di impedire ad Al-Senussi di lasciare il carcere, oltre che negargli l’assistenza sanitaria dovuta.

Questo indica che stanno lentamente cercando di sbarazzarsi di lui.

Al suo avvocato è stato impedito di vederlo e sono state consentite pochissime visite alla sua famiglia. I familiari hanno sottolineato che per diversi anni il suo caso è stato ingiustamente rinviato per ragioni sconosciute, per tenerlo in carcere. Questo nonostante il rilascio di molti prigionieri politici e terroristi che rappresentano una minaccia per la patria e per i cittadini.

Ciò che sta accadendo da anni in Libia, inclusi crimini di guerra e crimini contro l’umanità, è molto più di ciò di cui è accusato Abdullah Al-Senussi.

Le tribù hanno sottolineato che la legge non viene applicata sul campo e a tutti, senza esclusione, dovranno intensificare la propria posizione nel sud della Libia.

Al termine della loro dichiarazione, hanno invitato il Consiglio di sicurezza dell’ONU, le Nazioni Unite, il capo del Consiglio presidenziale, il capo della GNU, il ministero della Giustizia e il Procuratore generale a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Al-Senussi. Li riterranno tutti responsabili delle sue condizioni di salute, che potrebbero portarlo al decesso.