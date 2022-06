Lazio, Troncarelli: ’10 mln euro per pagamento rette degli asili nido’

Assessore: ‘Mettiamo a disposizione ulteriori risorse per riconoscere il contributo a un numero maggiore di utenti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio stanzia ulteriori 10 milioni di euro per il pagamento delle rette degli asili nido.

È stata infatti incrementata la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico per l’erogazione di Buono servizio, il cui importo inziale era di 6 milioni, per un massimo di 400 euro al mese, per l’accoglienza dei bambini da 3-36 mesi negli asili-nido, che si trovano nel Lazio, per il periodo che va dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022.

A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP, Alessandra Troncarelli.

Afferma l’Assessore Troncarelli: