Lazio, Schiboni: Rocca dimostra di aver idee chiare su rilancio sanità

Nuovi posti letto per consentire l’efficiente e il tempestivo trasferimento dei pazienti dai Pronto Soccorso degli Ospedali dell’azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea, del Policlinico universitario Umberto I, Sandro Pertini, del Policlinico Tor Vergata, Casilino, Madre Giuseppina Vannini, oltre 1.200 nuove assunzioni, 376 milioni di euro investiti per interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle aziende sanitarie e ospedaliere, via libera alla realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino.

Il Presidente Francesco Rocca continua a dimostrare di aver le idee ben chiare su come rilanciare la sanità della nostra regione e dare ai cittadini quelle risposte che, sul piano dell’efficienza e della qualità dei servizi, sono state cancellate dall’inerzia della Giunta Zingaretti.

I tempi della Giunta dei disagi sono terminati.