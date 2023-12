‘Note sconfinanti’ al Conservatorio di Musica Santa Cecilia a Roma

Imperdibile concerto in programma il 15 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Note sconfinanti – L’eco di giovani talenti attraverso la via che fu quella della seta’: questo il titolo della serata di musica che riecheggerà presso la prestigiosa Sala Accademica del Conservatorio di Musica Santa Cecilia a Roma.

L’evento, presentato dall’Accademia Internazionale di Musica e Arte AIMART, si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 18:30.

La via della seta, un tempo importante snodo commerciale, si tramuta in questo evento eccezionale in ponte culturale fra il continente asiatico e quello europeo.

La serata vedrà infatti ospiti giovanissimi musicisti italiani e cinesi che attraverso il repertorio pianistico ed operistico intratterranno il pubblico a dimostrazione di quanto l’arte non conosca confini.

Ad aprire il concerto sarà il pianista triestino Emanuele Savròn, che delizierà il pubblico sulle note di Sergej Vasil’evič Rachmaninov e Franz Liszt. Successivamente il pianoforte lascerà spazio all’opera lirica che vedrà protagonisti il controtenore Paolo Anzilliero, il tenore Luo Shengyang, il baritono Ilaokun Yang e la mezzosoprano Manke Sun, accompagnati al pianoforte dal Maestro Sergio La Stella.

Sarà infine il Maestro Giuseppe D’Aloi ad occuparsi della seconda parte del concerto che vedrà protagonisti il nobile pianismo di Fryderyk Chopin e il virtuosismo di Franz Liszt.