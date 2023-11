Lazio, Rocca: ‘Nel prossimo bilancio fondi per acquisto Teatro Eliseo’

Il Presidente: ‘Noi non dobbiamo liberare le donne dalla violenza, ma creare le condizioni affinché siano libere’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nel prossimo bilancio verranno stanziati fondi per l’acquisto del Teatro Eliseo. Vogliamo rilanciare la cultura a Roma e dare nuova vita, non solo a un teatro storico ma anche a via Nazionale.

Lo ha annunciato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca durante il convegno ‘Roma capitale e Regione Lazio alla prova del Governo: Giubileo e PNRR – il contributo dei Moderati’ organizzato da Noi Moderati.

Ha aggiunto il Presidente Rocca:

C’è una vivacità politica che mi sostiene. Il dialogo deve essere legittimo. Qualche giorno fa abbiamo convocato un Consiglio straordinario per il PNRR e l’opposizione chiedeva chiarezza, ma non è mai stata neanche presentato in Consiglio regionale. Ben venga una commissione straordinaria e che monitori la giunta. Ringrazio Marco di Stefano per aver sottolineato un aspetto fondamentale: Cercare forme di inclusione quando la politica è divisiva. Mi dispiace vedere che ci sono sempre meno giovani appassionati alla politica come eravamo noi. Questa è una ferita sociale. Questa è una sfida. Sul PNRR vedo segnali positivi ha continuato il presidente Francesco Rocca – Noi stiamo investendo su questo piano. C’era soltanto da rimboccarsi le maniche. Sento la responsabilità di dover mantenere un dialogo costante con Gualtieri, anche quando non siamo d’accordo, perché Roma non deve essere una capitale fagocitante, ma una vera locomotiva per tutto il territorio. Questo è il potenziale che deve esprimere.

Il Presidente Rocca, parlando della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha concluso: