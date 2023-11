Lazio, Palazzo: ‘Lavoriamo per rilanciare turismo sportivo’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport, Elena Palazzo, reduce dal viaggio in Piemonte, dove ha rappresentato la Regione su delega del Presidente Francesco Rocca.

Ha spiegato l’Assessore Palazzo:

Un incontro costruttivo, che ha visto la partecipazione di Ministri, Assessori di diverse regioni, professionisti, esperti del settore che si sono confrontati su proposte e soluzioni.

Ho avuto l’onore di rappresentare la Regione Lazio, su delega del Presidente Francesco Rocca, e ho espresso la nostra disponibilità a lavorare in particolare su alcuni punti che riteniamo strategici, come la sostenibilità, lo sviluppo del turismo sportivo ma anche l’accessibilità e la destagionalizzazione, per una migliore gestione dei flussi.

Ci attendono grandi sfide e anni di proficuo lavoro di squadra insieme alle altre regioni e con Ministero per costruire un’offerta che sia in grado di presentare il Lazio e l’Italia come destinazioni di successo per operatori e cittadini.