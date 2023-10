Lazio, Righini: ‘Per Giubileo 2025 assegnati 15,6 mln per Piano Tevere’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ringrazio il Presidente del Tevere Day, Alberto Acciari, per aver organizzato un evento straordinario al quale come Regione Lazio abbiamo aderito convintamente, perché crediamo che il Tevere rappresenti un patrimonio fondamentale della Capitale e dell’intero territorio regionale.

Non è un caso che uno dei primi atti della Giunta Rocca sia stato quello di approvare una variazione di Bilancio necessaria per assegnare le risorse previste nell’ambito del ‘Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025’, ammontanti a 15 milioni e 600mila euro, per il Piano ‘Tevere e le vie d’acqua’.

Fondi che sono finalizzati alla manutenzione e alla sistemazione del fiume e delle relative opere idrauliche all’interno del centro urbano di Roma.