Lazio, Regimenti: ‘Bene UE su norme contro violenza di genere’

Un’Europa unita su questa battaglia è una speranza per tutte le donne.

Con l’ approvazione da parte del Parlamento europeo del mandato negoziale sulla proposta di risoluzione , a cui ho lavorato come relatrice ombra in Commissione giuridica nel corso del mio mandato da eurodeputato, arriva una indicazione chiara ai governi: occorre una legislazione europea uniforme che rafforzi la tutela delle donne a livello comunitario.

Lo dichiara Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale e Enti locali della Regione Lazio.

Conclude Regimenti:

Un passaggio chiave della relazione è il sostegno alle vittime di violenza. Dobbiamo introdurre ogni misura che aiuti le vittime di certi atti di criminalità di genere a denunciare, a partire dai costi legali e dal supporto psicologico: sono ancora troppe le donne che non denunciano perché hanno paura.

La sicurezza delle donne è una priorità della Giunta regionale e lavoreremo insieme al Presidente Francesco Rocca e agli altri Assessori per una Regione che non lasci sola nessuna donna e sia in prima linea contro ogni forma di violenza di genere.