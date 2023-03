Laboratori privati accreditati in Campania: riconoscimento incentivi

Circa 8 milioni di risorse disponibili

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Con delibera del 14 marzo 2023, la Giunta Regionale, su proposta del Presidente, a modifica dello schema di deliberazione pervenuto dagli uffici – in relazione all’adozione di ‘Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati’ – senza modificare il regime attualmente in vigore per quanto riguarda le strutture accreditate, che pertanto rimangono confermate:

1. ha preso atto delle risorse disponibili, pari a circa 8 milioni, al fine del riconoscimento di incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale;

2. ha demandato alla Direzione Salute l’istruttoria e le consequenziali determinazioni finalizzate all’attribuzione degli incentivi a sostegno dei processi di ammodernamento ed efficientamento già operati, o che comunque saranno realizzati entro l’anno 2023.