La Finocchiona IGP esportabile in USA

Conferenza stampa di presentazione il 6 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Quali i vantaggi e i risvolti economici per la Toscana dopo la notizia del via libera all’export della Finocchiona IGP in USA, avendo gli uffici federali statunitensi riconosciuto la nostra regione come territorio indenne dalla malattia vescicolare suina?

Quali i pregi, gli usi e i segreti di uno dei prodotti più identitari della Toscana che si appresta, dopo lunga attesa, a farsi conoscere e apprezzare anche Oltreoceano?

Ne parleranno ai giornalisti la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare, Stefania Saccardi, e l’Assessore alla sanità, Simone Bezzini, nell’ambito di una conferenza stampa, che si svolgerà il 6 settembre, alle ore 13:00, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, Firenze, piazza Duomo 10.

Con Saccardi e Bezzini, saranno presenti il Presidente del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP, Alessandro Iacomoni, il Direttore del Consorzio di tutela Finocchiona IGP, Francesco Seghi e il Presidente del Consorzio di tutela del Prosciutto di Norcia IGP, Pietro Bellini, avendo anche il prosciutto di Norcia IGP ottenuto l’esito favorevole dell’esame svolto dalle autorità statunitensi in merito al riconoscimento di territorio indenni dalla malattia vescicolare suina.

Al termine della conferenza stampa seguirà degustazione di Finocchiona IGP.