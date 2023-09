Promozione salute sul lavoro, 10 posti in master Pisa per personale ASL

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La promozione della salute nei luoghi di lavoro passa anche dalle aule universitarie.

La Regione Toscana, che dal 2016 è al lavoro su questo fronte, ha siglato un accordo di collaborazione con l’Università di Pisa con cui sosterrà nell’anno accademico 2023-2024 un master di primo livello dedicato alla creazione di competenze del personale delle tre aziende USL toscane, ASL Toscana Centro, Nord Ovest e Sud Est.

Il master tratterà i temi della pianificazione, gestione e valutazione delle azioni più opportune per promuovere la salute nei luoghi di lavoro in linea con il programma regionale WHP, Work Health Promotion.

Dieci posti saranno riservati al personale sanitario delle tre ASL toscane, a cui la Regione pagherà il master: 25 mila euro le risorse stanziate.

Si tratta di un investimento strategico che riteniamo prioritario per permettere al personale sanitario di acquisire ulteriori competenze per sensibilizzare imprese ed enti pubblici e privati toscani che vorranno aderire al programma regionale sulla prevenzione di rischi per la salute e all’adozione di corretti comportamenti idonei a produrre salute e benessere nei luoghi di lavoro.