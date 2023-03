Il servizio della web TV del Comune di Napoli

La scultura dell’artista italo – albanese Milot da questa mattina, 30marzo, campeggia in Piazza Mercato, dove rimarrà per tre mesi. Un luogo simbolico per parlare di storie di integrazione, ancora difficile a causa di resistenze mentali e politiche.