IschiArt Festival – First Edition

Si terrà dal 9 al 30 luglio, presso le sale delle Antiche Terme di Ischia Porto, in via Iasolino, 3, col patrocinio della Pro Loco di Ischia Isola Verde, la prima edizione dell’IschiArt Festival, a cura di Deborah Di Bernardo e di Barbara Melcarne.

Vero e proprio evento celebrativo delle arti tra cui pittura, scultura, fotografia, vedrà la premiazione di un partecipante per ogni disciplina assegnato da tre Special Guest quali Lalla Bartolo, Massimo Cacciapuoti ed Elio Rumma.

Saranno inoltre consegnati dei “ringraziamenti” particolari realizzati ad hoc della famosa ceramista Paola Capriotti ed inoltre il fotografo Gianfranco Capodilupo consegnerà uno speciale riconoscimento alla carriera artistica.

La mostra vuole celebrare il valore della libertà come assoluto, di vita e dunque di essere, esserci, di sentire, rappresentare, comunicare attraverso le immagini. Pertanto non si è voluto dare un tema volendo proporre l’arte stessa come forma di comunicazione che nel confronto rende liberi.