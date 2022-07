Raccontare la Toscana con un’immagine, conferenza stampa con Toscani

Il 5 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze del progetto ‘La Toscana di Toscani’

Un’idea e un progetto per raccontare in maniera iconica la Toscana. Martedì 5 luglio alle ore 12:00 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale toscana, il Presidente della Toscana Eugenio Giani e il fotografo e creativo Oliviero Toscani presenteranno nel corso di una conferenza stampa il progetto ‘La Toscana di Toscani’.