Indice competitività: Lombardia unica regione in Italia sopra media UE

La Commissione europea conferma che la Lombardia è l’unica regione italiana che ha un grado di competitività al di sopra della media europea, avvalorando il primato dell’eccellenza lombarda.

Nella nostra regione il “fattore umano” costituisce una ricchezza impareggiabile e compito delle istituzioni a ogni livello dovrà essere quello di sostenerlo e valorizzarlo sempre di più con grande attenzione alle peculiarità di ciascun territorio.

La Lombardia come “smart land” deve trovare sempre di più nel Consiglio regionale una bussola altrettanto smart, capace di sostenerla nel processo di crescita e consolidamento europeo.

La nostra imprenditoria deve essere una priorità dell’agenda legislativa e di governo, perché è alla base dell’economia della nostra regione e della nostra vita: se l’imprenditoria è in buona salute tutti stiamo meglio, e c’è spazio anche per le azioni di solidarietà che possono essere sviluppate in misura più ampia.

La nostra competitività futura poggia su una parola chiave: semplificazione. Oggi tutto va veloce e anche le istituzioni devono saper fare altrettanto nel dare risposte concrete.