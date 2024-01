I 150 anni del Mercato di Sant’Ambrogio, Giani all’evento conclusivo

Le iniziative in programma

Evento conclusivo oggi, 14 gennaio, delle celebrazioni per il 150° anniversario del Mercato di Sant’Ambrogio al quale ha partecipato il Presidente Eugenio Giani.

Cultura, gastronomia e solidarietà in una serie di iniziative speciali hanno trovato il culmine nella giornata odierna iniziata alle 10:00 con l’apertura straordinaria della chiesa dell’ex monastero femminile di santa Verdiana in via dell’Agnolo per il seminario e la presentazione della mostra di studi e bozzetti elaborati dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze che racconta i 150 anni di storia del mercato.

Si è proseguito poi con il pranzo a buffet a base di piatti tipici della tradizione fiorentina, aperto a tutti e finalizzato alla raccolta di fondi a favore dei Ragazzi di Sipario onlus.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto: