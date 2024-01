Fabio Concato ‘Musico Ambulante’ al Teatro Summarte

In scena il 19 e 20 gennaio a Somma Vesuviana (NA)

Doppio appuntamento al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (NA) per l’amatissimo Fabio Concato in ‘Musico Ambulante’.

Il 19 e il 20 gennaio 2024, ore 21:00, non perderti uno dei concerti più belli di Fabio Concato, uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 ad oggi.

Con questo concerto Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi brani, attraverso atmosfere musicali inedite. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio.

Acquista il tuo ticket su DICE per la data del 19 gennaio e 20 gennaio gennaio ed ETES per la data del 19 gennaio e 20 gennaio.