‘Hell in the cave’ agli scavi di Roca Vecchia di Melendugno (LE)

L’Inferno di Dante in scena dall’11 al 13 agosto

L’Inferno dantesco prende vita nella suggestiva cornice degli scavi archeologici di Roca Vecchia di Melendugno (LE).

Dall’11 al 13 agosto va in scena ‘Hell in the cave – Versi danzanti nell’aere fosco’.

Tre appuntamenti, uno al giorno, rispettivamente alle ore 20:30, 21:30, 22:30, con lo spettacolo ad alto impatto emozionale, che unisce danza, voci, suoni e luci in una scenografia.

Uno spettacolo di dimensioni macroscopiche, un allestimento multimediale grandioso ed importante, capace di abbracciare l’intero ambiente naturale come spazio scenico, dove le dinamiche teatrali innovative cattureranno il pubblico per condurlo in una straordinaria avventura nell’Inferno di Dante.

‘Hell in the cave’ nasce dalla volontà di coniugare una grande opera d’arte letteraria, la ‘Divina commedia’ e, in particolare, la prima cantica, con un territorio a vocazione turistica, realizzando uno spettacolo sensoriale capace di coinvolgere lo spettatore in una esperienza emotiva unica.

Lo spettacolo viene rappresentato stanzialmente nelle Grotte di Castellana da 12 anni. A Melendugno, presso lo straordinario sito archeologico di Roca Vecchia, viene messa in scena una nuova edizione dello spettacolo, modellata perfettamente sulle caratteristiche offerte dall’area, che coniuga la bellezza della macchia mediterranea e i ruderi di un territorio variamente antropizzato.

I biglietti sono disponibili online al link https://bit.ly/43HZgDF e nei punti vendita VivaTicket.

Le vendite online saranno chiuse 24 prima degli spettacoli e i biglietti invenduti online saranno disponibili alla vendita la sera delle rappresentazioni presso la biglietteria a partire dalle ore 19:30.

Ideazione e regia: Enrico Romita

Drammaturgia: Giusy Frallonardo

Coreografie: Vito Cassano, Claudia Cavalli

Musiche originali: Giuseppe De Trizio, Adolfo La Volpe, Paolo Pace, Mirko Signorile

Voice off: Giusy Frallonardo, Marcello Prayer

Interpreti: Vanni Amatulli, Massimo Bianco, Stefano Bianco, Marilisa Camicia, Arianna Capone, Lucia Cito, Emiliana Di Palma, Federica Fanelli, Fabio Fanizzi, Davide Fasano, Giusy Frallonardo, Tiziana Granieri, Francesco Ayrton Lacatena, Antonella Lippolis, Magda Marrone, Janet Mirizzi, Desiree Notarnicola, Luca Notarnicola, Nico Ottone, Alessia Sabbatelli, Viviana Simone.

Musica dal vivo: Marilisa Camicia, Giuseppe De Trizio

Costumi: Marco Romita, Nicla Muolo

Dancer coach: Antonella Lippolis, Grazia Micoli, Roberto Vitelli

Vocal coach: Stefano Bianco, Giulia Pace

Organizzazione: Giulia Pace

Prezzo del biglietto: €12,00 posto unico senza assegnazione