‘Giovani in musica’: 3 appuntamenti musicali in Villa Falanga

Cantautorato, musica classica e dj set allietano l’estate di San Giorgio a Cremano (NA)

Villa Falanga a San Giorgio a Cremano (NA) è il nuovo palcoscenico musicale alle falde del Vesuvio.

L’Associazione e omonima libreria La Bottega delle parole organizza la rassegna ‘Giovani in musica’: 3 appuntamenti musicali completamente gratuiti per dare spazio e risalto a giovani e brillanti talenti del panorama musicale campano.

Il 28 giugno, in versione acustica suonerà Valerio Bruner. Il giovane cantautore napoletano presenterà al pubblico ‘Vicarìa’, suo ultimo lavoro discografico.

Nella stessa serata a seguire verrà data l’opportunità a giovani musicisti e cantautori di esibirsi con sola strumentazione e voce, senza amplificazione, in Villa davanti al numeroso pubblico presente.

Secondo appuntamento in calendario sarà il 5 luglio. Dalle 19:30 la classe di pianoforte del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli diretta dal Maestro Michele Ottaiano si alternerà al grande e maestoso pianoforte che sarà allestito al centro della Villa sangiorgese. Un dolce e melodioso tramonto per tutti.

Ultimo appuntamento, il giorno 11 luglio, sarà festoso e super colorato.

Villa Falanga ospiterà il dj set di Ludovico Piccolo che accompagnerà tutta la serata il Carnevale Estivo: grandi e piccini mascherati balleranno, canteranno e animeranno la bellissima Villa.

La rassegna ‘Giovani in musica’ è finanziata da Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del progetto M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi ed è patrocinato dal Comune di San Giorgio a Cremano.

Info per partecipare il 28 giugno: sei un giovane musicista, 15/35 anni, e vuoi esibirti in acustica in Villa Falanga mercoledì 28? Invia una email a info@librerialabottegadelleparole.it scrivendo Nome, Cognome, numero di cellulare e recapito telefonico.