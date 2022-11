‘Giostra’ a Campo Teatrale

In scena dal 30 novembre al 2 dicembre a Milano

Mercoledì 30 debutta in prima nazionale presso Campo Teatrale a Milano lo spettacolo ‘Giostra’, progetto vincitore del concorso testinscena® 2022, organizzato dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro.

In ‘Giostra’ va in scena la struttura del più classico e borghese dei triangoli amorosi che diventa il pretesto per indagare rapporti umani basati su una ferocia endemica. Il drammaturgo, Michele Ruol, fornisce un bestiario di cliché relazionali e psicologici che si snodano abbandonando la diacronia tipica di un testo drammatico, per sostituirla con l’asfissiante ripetitività delle scene che, ripartendo sempre dall’inizio, portano la vicenda ad esasperarsi e avvelenarsi.

Il campione umano analizzato è quello di una famiglia borghese, al cui interno si consumano perversioni e brutalità, indice di storture emotive profonde e intricate, che riversandosi nelle relazioni le fanno deflagrare.

Ad abitare la scena sono quindi un marito e una moglie, con una casa, due figli e una routine che giorno dopo giorno fa dimenticare se stessi, fino a quando un nuovo inaspettato amore giunge a sancire la rottura definitiva di questo matrimonio/inganno.

‘Giostra’ diviene così una lucida e spietata metafora della vita, fatta di scelte alle quali i personaggi di questa commedia, forse per paura dell’inconsueto, si sono sottratti. Al vortice degli eventi non riescono ad opporre resistenza e ad ingoiarli è il loro stesso destino.

Dopo il debutto a Milano, lo spettacolo replica al Nest – Napoli Teatro Est il 7 e l’8 gennaio 2023 e al Teatro Foce di Lugano, il 21 e il 22 gennaio 2023.

La compagnia Agemò Teatro nasce nell’inverno 2022 con il desiderio di inserirsi all’interno del panorama teatrale italiano con una propria poetica e ritagliandosi un proprio spazio. Attraverso lo studio dei testi classici e contemporanei, i giovani attori si propongono di allargare le maglie della realtà per prestare attenzione a meccanismi umani e antropologici, indagando le parti più contraddittorie e recondite dell’agire umano.

Michele Ruol è medico e drammaturgo. Collabora con la compagnia Amor Vacui, con la quale ha contribuito alla scrittura di ‘Domani mi alzo presto’, Menzione speciale Giovani Realtà del Teatro 2016, e di ‘Intimità’, Menzione speciale Premio Scenario 2017. Nel 2017 ha ricevuto la Menzione speciale Premio Hystrio Scritture di scena per ‘Mater certa’. Nel 2018 è stato tra i cinque autori selezionati per Network Drammaturgia Nuova e ha vinto il premio Hystrio Scritture di Scena con ‘Lea R.’.

Il bando testinscena®

‘Giostra’ è lo spettacolo vincitore del bando testinscena® 2022, concorso di testi teatrali inediti in lingua italiana rivolto alle giovani compagnie della Svizzera italiana e della Lombardia. A decretare il progetto vincitore, la giuria composta da Francesca Sangalli, drammaturga, autrice e sceneggiatrice; Claudio Chiapparino, direttore Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano; Ermanno Nardi, project manager di Industria Scenica; Gianfranco Helbling, direttore del Teatro Sociale di Bellinzona; Sabrina Faller, giornalista culturale di Rete Due (RSI).

Il bando testinscena® è ideato e sostenuto dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro con i patrocini di LAC Lugano Arte e Cultura, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano, Hystrio Trimestrale di arte e spettacolo; con il sostegno di Teatro Foce di Lugano, FIT Festival internazionale del teatro e della scena contemporanea, Campo Teatrale di Milano, Pastelle Media, e dei partner tecnici Cryms Information Technology e Cronoparty & Services. www.fondazioneteatro.ch

Campo Teatrale

via Cambiasi 10 – Milano

02-26113133 – biglietteria@campoteatrale.it – www.campoteatrale.it

Orari spettacolo:

mercoledì e giovedì – ore 21:00

venerdì – ore 20:30

Orari biglietteria

Presso gli uffici in via Casoretto 41/a, Milano: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00. Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi 10, Milano: solo nei giorni di spettacolo, da mezz’ora prima dell’inizio della replica.

‘Giostra’

di Michele Ruol

con Gerardo Benedetti, Monica Buzoianu e Francesca Santamaria Amato

scene Greta Gasparini

elaborazioni sonore Fabrizio Calfapietra

regia Gerardo Benedetti

tutor Simona Gonella

produzione Agemò Teatro

con il sostegno della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro e Campo Teatrale