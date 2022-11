‘Bellezze Dialoganti’ al Museo Provinciale Campano di Capua (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella splendida cornice del Museo Provinciale Campano di Capua (CE), si inaugurerà sabato 3 dicembre 2022 alle ore 10:30 la mostra personale dell’artista Elpidio Tramontano il quale ha dedicato tanti anni all’insegnamento di scultura e di storia dell’arte, nonché alla realizzazione di opere che incarnassero i valori e gli ideali di Umanità.

Un messaggio che lui spesso ama citare racchiude il suo pensiero, ovvero:

La mostra è curata dall’art promoter Gianpaolo Coronas.

Ecco un breve estratto del suo testo in catalogo:

Nelle opere dell’artista è spesso presente una tensione tra la materia, la pesantezza del bronzo e la leggerezza dell’anima, protagonista delle opere. La nascita segna il momento cruciale, la chiave di lettura.

In queste nascite Elpidio scolpisce il proprio omaggio alla vita e alla grandezza dell’umanità, presente in ciascun essere vivente, contemplando e soffermandosi fin dal concepimento stesso, in un’atavica e assonante devozione all’esistenza.