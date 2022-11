Giani: È un mondo disorientato, donne motore del cambiamento necessario

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il presidente Eugenio Giani che è intervenuto stamani all’Auditorium della Biblioteca delle Oblate in occasione della giornata organizzata dalla Regione Toscana per parlare delle e alle donne nell’ambito della celebrazione dei vent’anni del Social Forum Europeo.

Ha proseguito Giani:

In questi giorni in cui viviamo l0anniversario come un0occasione che ci consente di riflettere sui contenuti e sull’attuazione di quei valori e di quelle proposte, la donna acquista un ruolo fondamentale per il suo ruolo nella società. Lo diciamo oggi con accresciuta consapevolezza della necessità di modelli di sviluppo più giusti, solidali e sostenibili, motore di trasformazione in un mondo sospeso e disorientato.

E vogliamo puntare con fiducia al domani guardando, soprattutto, alle donne.