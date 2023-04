Giani e Baccelli ad avvio lavori scavalco ferroviario di Livorno

Appuntamento il 7 aprile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà presente anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che interverrà assieme all’Assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, all’avvio dei lavori per lo scavalco ferroviario di Livorno che, una volta attivo, consentirà di collegare in modo diretto il porto di Livorno all’interporto di Guasticce.

I lavori, ad opera di Rete ferroviaria italiana, prenderanno il via domani mattina alla periferia Nord della città, in via Leonardo da Vinci, in direzione Calambrone.

Con il presidente Giani e l’Assessore Baccelli saranno presenti l’Assessore alle Attività portuali del Comune di Livorno, Barbara Bonciani, nonché i rappresentanti di Rete ferroviaria italiana ed dell’Autorità portuale del Tirreno settentrionale.

L’appuntamento è per domani, venerdì 7 aprile, ore 12:00, nell’area del cantiere in via Leonardo da Vinci 26.