Galleria Umberto I, Molo San Vincenzo, scale Napoli: sì ai finanziamenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta comunale ha deliberato i finanziamenti per alcuni interventi di progettazione, realizzazione e restauro in diversi luoghi della città.

Con 7,8 milioni di euro nell’ambito del Patto per Napoli è stata approvata la progettazione esecutiva della città verticale per riqualificare le scale di Montesanto, la Pedamentina, le salite del Petraio e del Moiariello, la calata Petraio e la salita Cacciottoli.

La rete dei percorsi pedonali diverrà anche infrastruttura fisica per progetti culturali e sociali. Sarà invece di 5,7 milioni la spesa per realizzare la passeggiata che, prolungando piazza Municipio, condurrà verso il Molo San Vincenzo, una decisione che sarà accompagnata da accordi con il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e l’Autorità portuale del Tirreno centrale.

Per 1,8 milioni, ancora all’interno del Patto per Napoli, sono stati infine approvati i lavori di restauro per la pavimentazione della Galleria Umberto I, e per l’allestimento di una postazione della Polizia Locale a presidio della Galleria.