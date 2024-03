Festival Fotografia Etica, aperta call per World Report Award 2024

Al via la XIV edizione del concorso internazionale

Siamo felici di annunciare l’apertura della XIV edizione del World Report Award – Documenting Humanity 2024.

Il World Report Award è un concorso internazionale promosso dal Festival della Fotografia Etica, che si pone l’obiettivo di condividere una nuova forma di impegno sociale attraverso la fotografia e si rivolge a tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e non.

Il soggetto è l’uomo con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità.

Il Festival della Fotografia Etica giunge quest’anno alla sua XV Edizione. L’evento è diventato un’immancabile occasione di approfondimento e conoscenza, non solo all’interno della comunità dei fotografi, ma per tutta la società civile.

Novità

La grande novità di questa edizione è l’inserimento della categoria Nonprofit nel World Report Award, accanto alle storicheMaster, Spotlight, Short Story, Single Shot e Student.

Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratuitamente e creando un Profilo Fotografo. Uno strumento semplice e potente per i fotografi. Ecco il link.

Perché partecipare? Premi e vantaggi

● oltre 13.000 di premi in denaro

● Stampa delle mostre

● Menzioni speciali

● Esposizione durante il Festival della Fotografia Etica nell’area World Report Award del Festival

● Opportunità di viaggiare in Italia nel mese di ottobre per presentare i progetti

● Visibilità in Italia e all’estero per la durata di 3 anni grazie al progetto Travelling Festival

● Visibilità sulla stampa internazionale e con i professionisti del settore

● Pubblicazione nel catalogo annuale del Festival edizione 2024

● Il Festival si impegna a dare visibilità per un intero anno a tutti i progetti e alle pubblicazioni future dei fotografi vincitori attraverso i nostri canali di comunicazione

● Tutti i fotografi selezionati saranno presenti nella gallery online permanente sul nostro sito

Gli organizzatori del premio aggiungono:

Come ogni anno speriamo che il World Report Award – Documenting Humanity rappresenti una possibilità in più per far conoscere il lavoro cruciale di coloro che non smettono di documentare, perseverano nel portare alla luce vicende poco note, informano e generano cambiamento. È per loro che ogni anno troviamo le risorse per sostenerli e contribuire a creare una narrativa fotografica che contempli la voce di tutti: dagli studenti di fotografia ai professionisti del settore.

Giuria internazionale

Non perdere l’opportunità di mostrare il tuo lavoro a un panel di giurati riconosciuti a livello internazionale che operano nel settore. La composizione della giuria verrà resa nota in seguito.

Solo un vincitore per categoria ma….

Qualora la giuria reputasse meritevoli altri lavori, oltre a quelli premiati nelle 5 categorie sopra elencate, potrà assegnare le menzioni speciali, senza limite nel numero, e potrà comunque proporre altri lavori da inserire nel programma ufficiale della manifestazione per l’edizione 2024.

Non perdere l’occasione di essere parte del prossimo Festival della Fotografia Etica!

Come partecipare:

Tutti i dettagli sulla pagina di introduzione.

Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratuitamente e creando un Profilo Fotografo.

Timeline del concorso:

27 marzo 2024: chiusura concorso

29 maggio 2024: comunicazione dei 10 finalisti per ogni categoria e dei 30 finalisti per il Single Shot Award, tramite il sito del Festival

17 giugno 2024: proclamazione dei vincitori per ogni categoria, tramite il sito del Festival.

Per info:

info@festivaldellafotografiaetica.it