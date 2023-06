European Games: fantastico bronzo per la supervelocista Beatrice Colli

Riceviamo e pubblichiamo.

Un’inaugurazione piena di emozione per il team italiano di arrampicata ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. Giovedì 22 giugno la nostra Beatrice Colli ha infatti conquistato un bellissimo bronzo nella Speed.

Dopo che sia la Colli che Giulia Randi hanno superato le qualifiche, ai quarti si sono trovate ad affrontarsi: superando la compagna di squadra, Beatrice è approdata alle semifinali, mentre la Randi ha terminato la gara al sesto posto.

In semifinale la Colli ha dovuto affrontare la quasi leggendaria Aleksandra Miroslaw, idolo del pubblico polacco, ed è caduta.

Nella finale per il terzo posto ha saputo farsi valere e ha superato la francese Victoire Andrier col tempo di 7.65”, conquistando, con grinta e concentrazione, un bronzo meritatissimo.

Per la medaglia d’oro si sono sfidate la Miroslaw e l’altra campionessa polacca Natalia Kalucka, che è andata a vincere con il tempo di 6.57”, suo record personale, felicissima e quasi incredula della vittoria conquistata proprio nella sua Tarnow.

Beatrice Colli, diciottenne valtellinese, Campionessa Italiana 2021 e 2022, nonché Campionessa del Mondo negli stessi anni, è ormai abituata a competere ad altissimo livello internazionale, cercando in ogni gara di superare i propri limiti.

Nell’ultima tappa di Coppa Italia ha stabilito il nuovo record italiano con 6,90″, scendendo sotto i 7”, come solo le sue avversarie odierne sul podio, nonché l’altra Kalucka, Aleksandra, sono riuscite a fare.

Durante la conferenza stampa Beatrice ha spiegato che non ha potuto rendere al 100% a causa di un problema dentale che l’ha costretta all’uso di antibiotici e al poco riposo nelle notti precedenti.

È stata però soddisfatta di come la sua mente abbia reagito prontamente, allineandosi alle sue energie fisiche e permettendole questo bellissimo risultato.

Ha affermato la supervelocista azzurra:

L’organizzazione è stata perfetta, mi hanno fatta sentire estremamente speciale e ora le motivazioni crescono in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi.

Nella giornata di ieri, 23 giugno, non è andata altrettanto bene alla squadra maschile: Matteo Zurloni e Ludovico Fossali, dopo aver superato le qualifiche con i tempi migliori, approdano agli ottavi dove Zurloni non riesce a fermare il crono sul tabellone e Fossali cade.

Interviene un pizzico di aiuto dalla fortuna, infatti Fossali viene ripescato come “lucky looser”, avendo realizzato il miglior tempo fra i non qualificati ed entra così nella rosa degli otto velocisti pronti a sfidarsi ai quarti.

Nella run contro il polacco Dzienski però purtroppo cade e rimaniamo ad assistere ad una finale senza azzurri in gara. Vince l’austriaco Knapp, argento al francese Garnier e bronzo all’acclamato atleta di casa Dzienski.

Il Presidente FASI Davide Battistella ha commentato:

Siamo molto soddisfatti per la medaglia di Beatrice Colli, ma anche dispiaciuti per i nostri sprinter che sono rimasti fuori dalla fase finale della competizione, nonostante avessero realizzato degli ottimi tempi in qualifica.