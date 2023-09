Editoria, Regione Lazio, Rocca: ‘Solidarietà a giornalisti della Dire’

Il Presidente: ‘La perdita di posti di lavoro è sempre una sconfitta per la nostra comunità’

Desidero esprimere a nome mio e di tutta la Giunta regionale solidarietà ai giornalisti dell’agenzia Dire, che stanno affrontando una procedura di licenziamento collettivo.

La Dire ha sempre svolto un ruolo fondamentale nel fornire un servizio di informazione obiettiva, libera e imparziale nel raccontare quotidianamente l’attività della Regione Lazio.

Auspichiamo che azienda e redazione possano trovare una soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali in considerazione dei sacrifici e degli sforzi che i giornalisti hanno compiuto per mantenere inalterata in questi anni la qualità del prodotto editoriale.

La perdita di posti di lavoro è sempre una sconfitta per la nostra comunità.