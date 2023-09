Giani riceve nuova Console USA a Firenze, Daniela Ballard

La visita si è conclusa con il consueto scambio di doni

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricevuto a Palazzo Strozzi Sacrati la nuova Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard.

Al centro del colloquio le importanti e proficue relazioni fra la Toscana e gli Stati Uniti. Turismo, economia e moda fra i temi dell’incontro. E anche la storia.

Il Presidente ha infatti ricordato la figura di Giovanni da Verrazzano, esploratore e navigatore nato a Greve in Chianti che passò oltre la baia di Chesapeake e il fiume Delaware e arrivò alla baia di New York e il ritratto del giovane Amerigo Vespucci nella chiesa di Ognissanti, attribuito al Ghirlandaio, ed esposto nella cappella dedicata alla famiglia del navigatore fiorentino.

Giani e Ballard hanno parlato anche di prossimi appuntamenti futuri che li vedranno impegnati in Toscana in uno spirito di collaborazione proficuo e ben consolidato.

La visita si è conclusa con il consueto scambio di doni.

Daniela Ballard è entrata a far parte del Dipartimento di Stato nel 2004. Ha prestato servizio all’estero in Pakistan, Brasile e Repubblica Dominicana e, negli USA, all’interno dell’Ufficio economico, dell’ufficio per le organizzazioni internazionali e all’Istituto per il servizio estero.

Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Vicedirettore dell’Ufficio europeo per gli affari regionali e dell’Unione europea, fornendo analisi e consulenza in materia di politica economica.