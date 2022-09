La presentazione al museo d’arte contemporanea di Napoli con il Presidente della Regione Campania De Luca

Riceviamo e pubblichiamo.

È nata l’Associazione Amici del Madre, presentata nel corso di un evento organizzato ieri sera, 15 settembre, dal museo d’arte contemporanea, a cui è intervenuto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Erano presenti la Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Angela Tecce e Achille Bonito Oliva – in rappresentanza del CdA della Fondazione che vede come Vice Presidente Maria Letizia Magaldi – la Direttrice Artistica Kathryn Weir, il Presidente dell’Associazione Amici del Madre Renato Magaldi e i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Andrea Abbamonte, Angela Caporella, Gianfranco D’Amato ed Enrico Soprano, oltre a tante personalità del mondo dell’arte e della cultura.

Il Museo Madre gode del sostegno fondamentale della Regione Campania, al quale da oggi si affianca il lavoro di una nuova comunità che, come nelle altre grandi istituzioni culturali italiane e internazionali, può contribuire ad un ampliamento della sua attività e della sua offerta, stimolando la sua popolarità e la capacità di farsi coscienza collettiva.

La nascita dell’Associazione avvalora l’idea che oggi il museo sia parte integrante della società e in grado di rispondere alle molteplici e differenti sollecitazioni della contemporaneità.

In concomitanza con la presentazione, ha preso avvio la campagna di adesioni alla rete rivolta a cittadini e mecenati, il cui scopo è promuovere la diffusione dell’arte attraverso il sostegno alle iniziative del museo, tra cui la realizzazione di mostre, l’acquisizione di opere, la promozione di pubblicazioni e l’organizzazione di attività e incontri.

È possibile iscriversi all’Associazione attraverso il sito www.amicidemadre.org, dove si trovano inoltre illustrati i benefit legati al livello di membership scelto.