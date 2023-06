Duplice omicidio Sant’Antimo (NA), Nappi: Nessuno sconto per assassino

Riceviamo e pubblichiamo.

In una Sant’Antimo ferita a morte per l’assassinio di Giulia Tramontano e del figlio che portava in grembo, assistiamo a una nuova tragedia innescata da insensata, cieca e barbara violenza.

I fattori di una deriva che oggi ci fa piangere altre due vittime, i giovani Maria Brigida e Luigi, che sarebbero stati uccisi dal loro suocero, sono molteplici ma vanno ricercati anche nel senso di impunità e della ‘incertezza’ della pena da scontare, che sempre più spesso pervade chi commette questi orrendi delitti.

Oggi è un giorno ancora triste, la strada da percorrere è ancora lunga, ma ci conforta che dal Governo arrivino risposte concrete per contrastare il femminicidio, la violenza domestica e i reati che si consumano nell’ambito familiare.

Nessuno sconto per l’assassino dei due ragazzi. Ai loro familiari la nostra vicinanza. Maria Brigida e Luigi riposino in pace.