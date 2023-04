Domenica al museo 2 aprile 2022. Iniziative nei musei DRM Campania

Incontri, visite guidate, proiezioni e performance artistiche per la prima domenica del mese ad ingresso gratuito

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 2 aprile 2023 torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito per tutti i visitatori nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali statali, la prima domenica di ogni mese.

La Direzione regionale Musei Campania invita a visitare i musei della rete che, nella giornata di domenica 2 aprile, propongono diverse iniziative rivolte a tutti i pubblici, per vivere, conoscere e valorizzare il patrimonio culturale della regione.

A Napoli, al Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana, dalle 10:00 alle 13:00 prenderà il via il ciclo ‘Lezioni di piano in Floridiana’, organizzato dalla Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l’Associazione Culturale InCantArti CMA – Centro Musica e Arte.

Gli incontri – lezioni, secondo appuntamento in programma per la prossima Domenica al Museo del 7 maggio, sono a cura del M° Marco Fiorenzano, docente di pianoforte, e sono aperti a tutti gli interessati, previa prenotazione ad Associazione Culturale InCantArti, +39 081 18579739, 380 1416960, associazioneincantarti@gmail.com, che avranno la possibilità di eseguire uno/due brani durante l’incontro.

Per partecipare è richiesta una base di tecnica pianistica e di conoscenza degli autori classici, ma sarà anche possibile prenotarsi come “uditori” fino a capienza posti. Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria, posti limitati, max 55 persone.

Per i partecipanti, l’appuntamento è alle ore 9:45 alla biglietteria del museo. Info: drm-cam.martina@cultura.gov.it, + 39 081 5788418.

Al Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, dalle 9:00 alle 13:00, gli allievi del terzo anno dell’indirizzo turistico dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Fermi’ di Sarno saranno i ‘Custodi del Tempo’.

I giovani studenti condurranno i visitatori alla scoperta del palazzo settecentesco, sede del Museo, e delle ricche e prestigiose collezioni archeologiche che conserva ed espone al pubblico.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sottoscritto fra la Direzione Regionale Musei Campania e l’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Fermi’ di Sarno. Partecipazione gratuita. Info: drm-cam.sarno@cultura.gov.it, +39 081 941451).

Il Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele propone dalle 9:00 alle 13:00 ‘Visit@ManES’, un ciclo di visite guide gratuite a cura del personale, con l’obiettivo di far vivere il museo come luogo di conoscenza e fruizione del patrimonio, eredità comune a tutti noi.

Sarà un’occasione per scoprire le proprie radici, attraverso racconti inediti sulla vita quotidiana degli antichi abitanti della Valle del Sele. Partecipazione gratuita. Info: drm-cam.eboli@cultura.gov.it, +39 0828332684.

A partire dalle 17:30 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano presenta un programma di eventi organizzati in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano e Casa della Poesia.

Dopo i saluti istituzionali della direttrice del MAP, Ilaria Menale, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pontecagnano Faiano, Adele Triggiano, Carlo Rescigno, docente all’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, terrà la conferenza ‘Un bosco di Madri – Reloaded in Pontecagnano’.

L’incontro proseguirà con la presentazione del progetto multimediale ‘Matres’, Multimedia Edizioni, a cura del direttore di Casa della Poesia, Sergio Iagulli, e la videoproiezione alla presenza degli autori: Giancarlo Cavallo, Giuseppe De Marco, Michele Longo, Loredana Mutalipassi.

Dalla suggestione delle Matres capuane sono nati i nove frammenti poetici di Giancarlo Cavallo, intitolati ‘Matres variazioni’ e focalizzati sul rapporto conflittuale con la madre terra. Il progetto multimediale di Giuseppe De Marco intreccia i testi poetici, letti dall’autore, con sequenze filmiche riconducibili ai quattro elementi primordiali, aria, fuoco, acqua, terra, supportate dalle musiche originali di Michele Longo e da alcune sequenze di danza a cura della coreografa Loredana Mutalipassi.

Ne scaturisce un intenso, drammatico prodotto artistico in cui quattro linguaggi diversi, poesia, cinema, musica, danza, si fondono, attraverso analogie e contrasti, e, come i quattro elementi primordiali, creano una nuova vita sotto l’egida della Mater Matuta.

L’evento si concluderà con la performance di danza contemporanea dal vivo degli allievi dell’Associazione – Compagnia Artestudio, a cura della coreografa Loredana Mutalipassi, che attraverserà gli spazi museali accompagnando i partecipanti alla scoperta delle collezioni degli ‘Etruschi di frontiera’.

Ingresso e partecipazione gratuiti.

Info: +39 089 848181 | drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it.

Tutte le info sulle iniziative nei #museicampani sono disponibili sul sito web della Direzione regionale Musei Campania: https://museicampania.cultura.gov.it/

L’elenco di tutti i luoghi della cultura aperti gratuitamente per la Domenica al Museo è disponibile sul sito del Ministero della Cultura, alla pagina dedicata: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo