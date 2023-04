‘Mary’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 4 al 9 aprile

Approda al Teatro de’ Servi di Roma dal 4 al 9 aprile ‘Mary’, spettacolo di Filippo Maria Macchiusi, diretto da Alessandro Cecchini, con con Clarissa Curulli, Federico Maria Galante, Filippo Maria Macchiusi.

Perdere l’amore non è semplice, ci dice Massimo Ranieri. Immaginate una storia d’amore incantevole, da sogno, proprio da film al cinema. È tuo quello che non vedrete. Anche perché́ siamo a teatro.

E perché́ l’amore – parolona, attenzione – è faticoso, tragicomico, imperplimibile – altra parolona, ma se vedete bene questa in realtà non esiste.

L’incontro tra Filippo e Federico si trasforma nel duello per Mary, la donna in bilico tra i due. Le relazioni dei tre protagonisti si intrecciano nel racconto tra passato e presente, corrono aggrovigliate per raccontare che se son rose, magari fioriranno pure… ma ci pungeremo con le spine. Come diceva Massimo Ranieri.

Laboratorio Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno

presenta

‘Mary’

di Filippo Maria Macchiusi

regia di Alessandro Cecchini

aiuto Regia Dafne Montalbano

assistente alla regia Sofia Ferrero

organizzazione Susan El Sawi

distribuzione Daniele Coscarella

con Clarissa Curulli, Federico Maria Galante, Filippo Maria Macchiusi

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti

€24,00

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06-6795130

www.teatroservi.it