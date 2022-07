Di Berardino al Career Day Lavorare nella Cooperazione internazionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi ho partecipato al Career Day Lavorare nella Cooperazione internazionale dedicato all’approfondimento delle opportunità di collaborazione nell’ambito della cooperazione internazionale, allo sviluppo e all’aiuto umanitario in collaborazione con Regione Lazio e DiSCo, Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, nella sede di Porta Futuro Lazio a Roma.

Occasioni come questa sono un momento importante di incontro tra i giovani e organizzazioni umanitarie, che entrano in contatto con chi ha l’ambizione di diventare un loro prezioso collaboratore offrendo accoglienza, orientamento professionale, bilancio delle competenze, formazione, tutte azioni a sostegno dei giovani e noi come Regione vogliamo sostenerli nel loro percorso prima di formazione e poi di affermazione professionale, per questo riteniamo che sia necessario investire sui giovani dando a tutti le stesse opportunità con le nostre politiche attive.

Inoltre, la Cooperazione internazionale rappresenta un sistema di valori che noi condividiamo e allo stesso tempo l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro è utile per dare risposte professionalizzanti ai desideri e alle passioni dei giovani che vogliono aiutare il prossimo per ragioni umanitarie.