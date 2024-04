David di Donatello, Borgonzoni: ‘Complimenti a Milena Vukotic’

L’artista riceverà il Premio alla Carriera il 3 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma

Esprimo i miei complimenti a Milena Vukotic per l’importante riconoscimento conferitole dall’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Artista di grandissimo talento, con le sue interpretazioni per il piccolo e il grande schermo nonché per il teatro Vukotic ha conquistato il pubblico e scritto pagine indimenticabili.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in merito alla notizia dell’assegnazione del Premio alla Carriera a Milena Vukotic nel corso della cerimonia di premiazione della 69ª edizione dei Premi David di Donatello, in programma venerdì 3 maggio in diretta in prima serata su Rai 1.