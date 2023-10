CSI: il Campionato nazionale MTB Marathon si corre a Custonaci (TP)

Il 29 ottobre 74 km il percorso della gara tricolore tra il mare, le cave e gli opifici del secondo bacino marmifero italiano

Riceviamo e pubblichiamo.

La riserva di Monte Cofano che si specchia sul Mar Mediterraneo è il palcoscenico naturale del Campionato nazionale Marathon del CSI che domenica 29 ottobre partirà e arriverà dalla baia di Cornino (TP).

La distanza Marathon con 74 km e 2200 mt di dislivello positivo prevede un alternarsi di strappi brevi ed intensi tra le palme nane tipiche di questa zona con la salita principale che si snoda tra antiche cave di marmo nella zona di Custonaci.

Il GPM a Monte Sparacio, altitudine di 913 m, è la cima più alta della maratona dalla quale la vista è unica. Al via sono attesi oltre 160 MTBiker, per lo più siculi.

La gara, per il 90% su fondo sterrato si svolgerà interamente nel territorio custonacese, attraversando i luoghi più caratteristici come Baia Cornino, Grotta Mangiapane, Parco Cerriolo e Monte Sparagio.

Per chi non vorrà cimentarsi nel percorso lungo della Marathon, è previsto anche un percorso corto Granfondo di circa 47 km.

La partenza sarà organizzata per griglie: la prima per il percorso E-Bike; la seconda per il lungo percorso della Marathon e la terza per la Granfondo.

Tredici le categorie ammesse, nel maschile da M1 a M8 oltre agli Elite Sport, nel femminile W1, W2, W3 oltre alle Elite Woman Sport. Per ciascuna categoria maglia tricolore come premio sul podio.

Tra i gruppi più numerosi Akra Bike Agrigento, Panormus Bike Team, Team Airone, Probike Erice, MTB Group Bagheria, Team Ucci, Finestrelle Bikers.

La manifestazione è anche valida come 6a Prova del Campionato Regionale MTB GFR CSI Sicilia.