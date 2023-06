Convegno Bullismo e cyberbullismo conoscerli, prevenirli, contrastarli

In programma il 7 giugno nella Sede UICI di Roma e su Zoom

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comitato per le Pari opportunità è felice di invitarvi a partecipare ad un’interessante conferenza sul bullismo e cyberbullismo in programma a Roma il 7 giugno 2023, dalle ore 17:00 alle 18:30, sia in presenza, presso la sala riunioni della Sede UICI in via Mentana 2B, sia online su piattaforma Zoom.

Parlare di bullismo e cyberbullismo significa porre attenzione al disagio che la nostra società presenta e che coinvolge i nostri giovani. Un disagio che, se non ostacolato e compreso per tempo può portare i giovani a vivere altre e più gravi forme di disordine collettivo e disagio individuale.

Il Giudice Maurizio Colangelo e la Psicoterapeuta Dottoressa Rosi Guido nel periodo della pandemia, hanno realizzato a quattro mani un manuale che spiega, sia dal punto di vista sociale e psicologico, sia dal punto di vista giuridico, un fenomeno così attuale quale il bullismo e il cyberbullismo.

Nell’esaminare il fenomeno si renderanno disponibili ad approfondire le caratteristiche del bullo e della vittima, osservando come un bullo a sua volta può essere considerato la vittima di un contesto nel quale è cresciuto, di un vissuto di deprivazione, di mancanza di empatia.

Saranno anche approfondite le conseguenze legali degli agiti violenti con particolare attenzione alla normativa vigente.

Tramite App Zoom Cliccare sul seguente link https://zoom.us/j/96286912027

Tramite telefono digitare il numero 0694806488 e inserire il codice riunione 96286912027#.

Vi aspettiamo numerosi.