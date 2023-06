A Capannori (LU) aperto lo sportello ARTI

L’inaugurazione con Nardini e Frediani

In provincia di Lucca, il piano di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego ha già interessato Altopascio, Piazza al Serchio e San Romano in Garfagnana.

Ora la rete di ARTI, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, si estende a Capannori. Qui, stamani, 7 giugno, l’Assessore regionale alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e l’Assessore comunale ai servizi al cittadino Serena Frediani hanno inaugurato il nuovo sportello decentrato.

Lo sportello trova sede in alcuni locali del Municipio in piazza Aldo Moro e sarà attivo ogni venerdì mattina dalle 9:00 alle 13:00.

Offrirà servizi per cittadine, cittadini e imprese, come prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione per le persone in condizione di fragilità ex lege 68/99.

Analogamente agli altri servizi decentrati avviati negli ultimi mesi, lo sportello di Capannori nasce nell’ambito della strategia regionale di potenziamento dei servizi per l’impiego che la Toscana sta realizzando anche grazie GOL, Garanzia occupabilità lavoratori, il programma di riforma delle politiche attive per il lavoro previsto dal PNRR.

Nella provincia di Lucca sono presenti tre Centri Impiego nelle sedi di Lucca, Viareggio e Valle del Serchio – Fornaci di Barga e Castelnuovo Garfagnana.

Il nuovo sportello coadiuverà il lavoro del CPI di Lucca per quanto riguarda il territorio della Piana. La scelta è caduta su Capannori, essendo dopo il capoluogo il secondo comune per numero di abitanti nell’area di riferimento.

Il Comune di Capannori si estende su circa 156 kmq, con frazioni distanti dal Centro per l’Impiego di riferimento oltre 15 km.

Ha osservato l’Assessore Nardini:

Prosegue l’impegno per potenziare la rete regionale dei centri per l’impiego. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso al Programma di politiche attive del lavoro Gol finanziato con il PNRR, al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021 – 2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Voglio ringraziare il Sindaco di Capannori e l’Amministrazione comunale per essersi prontamente attivati rendendo possibile questa nuova apertura.

Ha affermato l’Assessore ai servizi al cittadino del comune di Capannori, Serena Frediani:

Avvicinare i servizi ai cittadini è da sempre una priorità per la nostra amministrazione, e lo è ancor di più quando si parla di lavoro, soprattutto nella delicata fase socio-economica che stiamo attraversando. È quindi con grande soddisfazione che inauguriamo questo nuovo sportello all’interno della sede comunale che offre a cittadini, cittadine e imprese la possibilità di avere sul proprio territorio di residenza, soprattutto per chi vive nelle frazioni più decentrate, un punto di informazione su tutte le opportunità gestite dai centri per l’impiego. Ringraziamo la Regione Toscana per aver dato vita alla rete regionale degli sportelli decentrati dei servizi per l’impiego dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

Info:

sportellolavoro.capannori@arti.toscana.it

055-19985101