Concorso categoria C al Comune di Napoli: pronto elenco ammessi

Prove dal 24 ottobre alla Mostra d’Oltremare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/concorsopubblico2022 l’elenco degli ammessi alle prove scritte preselettive ed il calendario per il reclutamento di n. 762 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli.

Gli ammessi sono 79.278 rispettivamente per i seguenti profili:

• Istruttore Amministrativo: 176 posti – ammessi 39262

• Istruttore Comunicazione e Informazione: 5 posti – ammessi 7334

• Istruttore Cultura e promozione del territorio: 10 posti – ammessi 8806

• Istruttore Informatico: 36 posti – ammessi 1752

• Istruttore tecnico: 140 posti – ammessi 5025

• Istruttore Contabile: 130 posti – ammessi 4920

• Maestre: 50 posti – ammessi 1807

• Agenti Polizia Locale: 215 posti – ammessi 10372

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare dal 24 al 28 ottobre secondo il calendario pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/concorsopubblico2022