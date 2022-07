Competenze Digitali: strategie e progettualità della Toscana

L’11 luglio il primo degli appuntamenti al Teatro della Compagnia di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si chiama ‘Toscana digitale: istruzioni per l’uso’ ed è il primo di una serie di appuntamenti dedicati allo sviluppo delle competenze digitali e ai relativi progetti.

L’appuntamento è per lunedì 11 luglio a partire dalle ore 9:00 al Teatro della Compagnia, in via Cavour a Firenze.

I lavori saranno aperti da un confronto, moderato da Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social su “Le competenze digitali: panoramica su strategie e progettualità”. Vi parteciperanno Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle infrastrutture digitali, Assuntela Messina, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Paola Salomoni assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digital della Regione Emilia Romagna, Francesco Calzavara, assessore alla programmazione della Regione Veneto, Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e delegato Anci Toscana per l’innovazione, Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso e presidente di UPI Toscana, Fabrizia Benini capo Unità digital economy, recovery plan and skills della Commissione Europa e Nello Iacono, coordinatore di Repubblica Digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale.

I progetti della Regione Toscana saranno illustrati da Gianluca Vannuccini, direttore dei sistemi informativi, delle infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana.

I tre panel tematici saranno dedicati il primo alle ‘Competenze digitali per l’impresa, il commercio e il turismo’ e vedranno un dialogo dell’Assessore regionale Leonardo Marras con Salvo Marcuccio dell’Università di Pisa, Wikipedro e Cristian Domizio, Presidente del Centro commerciale naturale di Campi Bisenzio.

Il secondo ha per tema le ‘Competenze digitali per la salute: le opportunità per cittadini e operatori sanitari’ e vedrà come protagonista l’Assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini assieme ai sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL.

Il terzo è incentrato sulle ‘Competenze digitali come nuova opportunità di sviluppo formativo, professionale e lavorativo’. In questo caso il dialogo sarà affidato all’Assessore regionale alla formazione e al lavoro, Alessandra Nardini, di concerto con il Rettore IMT Lucca, De Nicolo, il Presidente del Polo Tecnologico Navacchio, Di Benedetto, ed il Presidente Corecom, Enzo Brogi.

All’evento parteciperà anche l’attore comico Paolo Hendel, che interverrà sul tema ‘inclusione digitale’, e vi sarà l’intervento del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per partecipare è necessario registrarsi a https://www.regione.toscana.it/-/toscana-digitale-istruzioni-per-l-uso