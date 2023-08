Codici: aumenti e speculazioni, sul caro carburante situazione critica

Giacomelli: ‘Situazione insostenibile’

Sarà ricordata come l’estate dei rincari quella che volge al termine. Ai prezzi alti riscontrati nei luoghi di villeggiatura, soprattutto quelli di mare tra aumenti di hotel e stabilimenti balneari, si accompagnano quelli del carburante.

Una situazione monitorata dall’associazione Codici, che torna a lanciare l’allarme per via delle conseguenze che stanno subendo i consumatori, che potrebbe diventare ancora più pesanti nei prossimi mesi.

Osserva Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici:

Viaggiare in auto sta diventando sempre più costoso e lo sa bene chi in questi giorni si è rimesso al volante per tornare a casa dalle vacanze. Parliamo di vacanze già di per sé care, nonostante un contesto generale che avrebbe dovuto indurre a ben altre politiche.

L’ultimo aggiornamento sui prezzi di benzina e diesel fa registrare l’ennesimo aumento.

Dichiara Giacomelli:

Dopo i rialzi stabiliti dagli operatori, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa hanno fatto registrare un incremento.

Stando alle ultime rilevazioni ed elaborazioni, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,955 euro/litro e per il diesel è 1,858 euro/litro. Il prezzo medio per la benzina in modalità servito, invece, è di 2,092 euro/litro e per il diesel di 1,996 euro/litro.

Afferma Giacomelli: