Cappellari interverrà a ‘EXPO AID 2023 – Io persona al centro’

L’intervento del Consigliere Segretario è in programma per il 22 settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Domani venerdì 22 e sabato 23 settembre presso il Palacongressi di Rimini si svolgerà il più grande evento nazionale istituzionale che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano che si occupa di disabilità: ‘EXPO AID 2023 – Io persona al centro’.

L’evento è promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e dall’Osservatorio Nazionale con l’obiettivo di fare il punto sulla condizione di vita delle persone con disabilità.

A rappresentare il Consiglio regionale della Lombardia sarà presente il Consigliere Segretario Alessandra Cappellari che sottolinea come

primo in Italia, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità lo scorso novembre una legge che promuove il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. La normativa prevede un finanziamento iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e tre principi fondamentali: la libertà di scelta del proprio luogo di residenza senza obbligo di vivere in una particolare sistemazione; l’accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria, prevenendo il rischio di isolamento sociale; la messa a disposizione dei servizi e delle strutture sociali su base di uguaglianza con gli altri. I provvedimenti disposti dalla nuova legge sono destinati a tutte le persone con disabilità di età superiore ai 14 anni, in possesso di una certificazione di invalidità non inferiore al 46%.

Sottolinea Alessandra Cappellari:

Con questa legge abbiamo voluto mettere al centro del sistema la persona offrendole gli strumenti adeguati per partecipare attivamente alla vita sociale della propria comunità. L’auspicio è che il nostro provvedimento possa essere spunto per analoghi provvedimenti legislativi in altre regioni.

L’iniziativa di Rimini promossa dal Ministero sarà occasione per delineare i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità tracciando le priorità di intervento per il futuro. Sarà anche l’occasione per definire strategie concrete per la stesura del nuovo Piano Nazionale sulla disabilità che sarà poi adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Nel corso dell’evento, che vedrà la presenza di un’area espositiva, si svolgeranno sei seminari ai quali è possibile iscriversi sul sito www.expoaid.it appositamente predisposto, con la partecipazione di esperti, studiosi e anche protagonisti del mondo associativo e del terzo settore: sono inoltre previste numerose attività ed eventi collaterali organizzati con il territorio.

Nel nostro Paese le persone disabili sono quasi 13 milioni, delle quali oltre 3 milioni sono in condizione di grave disabilità, il 5,2% della popolazione totale. Tra le persone con grave disabilità, quasi 1 milione e 500 mila ha una età superiore a 75 anni.

A livello territoriale, percentuali più elevate di persone con disabilità si riscontrano in Umbria, 8,7% della popolazione, Sardegna, 7,3%, e Sicilia, 6%. L’incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia e Valle d’Aosta.