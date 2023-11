Campania, Oliviero al convegno celebrazioni centenario morte Matteotti

In programma il 22 novembre alla Biblioteca Pagliara Università Suor Orsola Benincasa

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, parteciperà, mercoledì 22 novembre 2023 alle ore 9:30, presso la Biblioteca Pagliara dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, in via Suor Orsola n. 10, a Napoli, al convegno, promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti, in collaborazione con l’Università degli Suor Orsola Benincasa, sul tema ‘Il seme sotto la neve. Culture politiche degli anni Venti del Novecento’.

Tra gli interventi introduttivi, quelli del Rettore dell’Università degli Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, e del Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti, Maurizio Degl’Innocenzi.

Nell’occasione sarà anche inaugurata la mostra dedicata a ‘Giacomo Matteotti, ritratto per immagini’.

