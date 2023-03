Borse Pegaso, presentazione nuovo bando con Giani e Nardini

Conferenza stampa il 21 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Non si ferma l’impegno della Toscana per la ricerca, l’alta formazione e per lo sviluppo di sinergie con il mondo del lavoro.

È pronto il nuovo bando 2023 per le Borse di dottorato Pegaso, promosso nell’ambito di Giovanisì, destinate a giovani laureate e laureati.

Le novità del bando saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa, in programma domani martedì 21 marzo, alle 13:00, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze.

Parteciperanno il Presidente della Regione Eugenio Giani e l’Assessore a Università, ricerca e diritto allo studio universitario Alessandra Nardini.

Saranno inoltre presenti Rettori e rappresentanti degli Atenei e delle scuole di alta formazione della Toscana.