Riceviamo e pubblichiamo.

Disponibile dal 14 luglio su tutte le piattaforme digitali, distribuzione ADA Music, e in radio ‘Berlino’, nuovo singolo di Naeli, giovane cantautrice di Latina di stanza a Roma.

Il brano arriva dopo un anno in cui ci sono state parecchie ‘montagne russe’ per Naeli: nuove produzioni, premi e partecipazioni.

Il 2022 vede la vittoria del Radio Sonica Contest e finisce con la partecipazione a Spaghetti Unplugged x Dargen D’Amico e, infine, l’apertura del concerto di Rocco Hunt a Latina. ‘Berlino’, dal ritmo pop-elettronico suggestivo apre la strada al primo EP di Naeli in uscita a settembre 2023.

Ero qualche mese fa in studio con Gianmarco e Federica. Pioveva e scrivere mi sembrava la cosa più stimolante da fare. Anche perché far nascere una canzone non è necessariamente un appuntamento. Forse è proprio questo il motivo per cui mi piace.

‘Berlino’ nasce da un frame cinematografico, uno di quelli che pensi: ‘su questo vorrei scriverci su’.

È un viaggio nostalgico fatto di ricordi e dettagli puliti o delusi. Ognuno può leggerci qualcosa di diverso, come un film. Naeli