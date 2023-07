‘Un sorso di te’, video del nuovo singolo di Giulio Cesare

Riceviamo e pubblichiamo.

Un nuovo singolo che torna a collocarsi nel genere indie-pop elettronico. Si conferma la produzione affidata a Leo Pari, comunemente ritenuto padre putativo dell’indie e grande faro dell’It-pop.

Da oggi, 14 luglio, è online il video ufficiale di ‘Un sorso di te’ con la partecipazione straordinaria di Martina Stella nel ruolo della protagonista. Questo nuovo singolo di Giulio Cesare entra subito nel vivo, la strofa è già incisiva come nei migliori pezzi di Battisti. Per altri versi, ricorda certe atmosfere sognanti dei Nada Surf.

Con il mio primo singolo, mi sembrava di aver già dichiarato le mie ambizioni, citando i Rolling Stones e presentandomi con il nome d’arte Giulio Cesare.

Poi è uscito anche il video con Anastasia Kuzmina di ‘Ballando con le Stelle’, storico programma del sabato sera di Rai 1.

Inoltre, il pezzo è stato applaudito da una star assoluta come Loredana Bertè e segnalato da Stefano De Martino, dapprima giudice ad Amici e poi presentatore tv del programma musicale Tim Summer Hits. In questi casi le responsabilità aumentano. Anche per Giulio Cesare.

Senza contare la pressione di uscire in estate, quando i migliori hitmaker pubblicano i loro insuperabili tormentoni.

In ogni caso il nuovo singolo si intitola ‘Un sorso di te’. E allora beviamoci su.

Giulio Cesare