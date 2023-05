Bergamo Brescia 2023, al via ‘Il Rosso e il Blu Festival’

Sviluppo tecnologico e cultura etica per costruire aziende responsabilmente sociali

Riceviamo e pubblichiamo.

Con l’inaugurazione della magnifica mostra fotografica su contest internazionale realizzata a cura del gruppo Rainbow e di Academ editore, che con spettacolari scatti d’autore ‘cattura’ ed esalta l’essenza dei colori che danno il titolo alla manifestazione, ha preso il via ‘Il Rosso e il Blu Festival’: la prima edizione di una davvero originale iniziativa, di alto profilo e con appuntamenti di rilievo, promossa da ‘CSMT Innovative Contamination Hub’ di Brescia e ‘KilometroRosso Innovation District’ di Bergamo.

Progetto molto attraente, per le questioni rilevanti messe in campo, anche se a carattere principalmente e dichiaratamente ‘formativo’, che in sintesi pone il ruolo dell’innovazione e dell’etica al centro del dibattito pubblico, per poter delineare le direzioni più utili a costruire l’azienda del futuro.

Il titolo del Festival si rifà ai colori dei brand dei due poli tecnologici di Bergamo e Brescia: colori primari, che mescolati ne generano di nuovi, a sottolineare la necessità di perseverare nell’approccio inclusivo e articolato che è nella mission delle due realtà: aggregare e sviluppare competenze e sinergie, favorire nascita e sviluppo di nuove idee.

Il Festival si inserisce nel contesto delle iniziative di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, nell’area tematica del progetto ‘La Città che Inventa’, e mette al centro l’innovazione sostenibile quale opportunità per coniugare sviluppo tecnologico e transizione digitale, con la cultura etica, per generare con ciò imprese ‘responsabilmente sociali’.

Il programma si rivolge particolarmente ai giovani, leader del futuro, per lasciare idee e progetti in eredità agli ‘artisti del domani’ che guideranno il mondo e dovranno costruire il ‘nuovo’ esplorando percorsi capaci di coniugare sviluppo tecnologico e transizione digitale con la cultura etica.

In questa cornice: scienza, tecnologia, arte, ecologia ed etica, si confrontano, trovando punti di contatto e ispirazione reciproca.

CSMT Innovative Contamination Hub e Kilometro Rosso – due poli tecnologici fra i più avanzati in Europa – si sono uniti, dunque, e sostanzialmente, per questo: raccogliere esperienze e ‘visioni’ espresse da due territori che sono simbolo di iniziativa imprenditoriale, di best practices e di innovazione, con la dovuta attenzione alla sostenibilità e alla capacità di valorizzare i talenti.

Una sinergia evidentemente significativa, importante e certamente strategica – come hanno avuto modo di sottolineare in apertura del Festival, Salvatore Majorana, Direttore del Kilometro Rosso, e Riccardo Trichilo, Presidente del CSMT – per poter guardare assieme oltre, al di là dell’abitudine, per indagare più efficacemente sui ‘contenuti’ del futuro prossimo, sul mondo che cambia, su quanto ci attende.

Con una serie di qualificati appuntamenti e ospiti di livello impegnati dal 2 al 25 maggio 2023, ‘Il Rosso e il Blu Festival’ prevede sei eventi, gratuiti, con apertura e chiusura del programma al CSMT di Brescia e al Kilometro Rosso di Bergamo, oltre quattro eventi serali organizzati in luoghi simbolo delle due città, il cortile di Palazzo Broletto a Brescia, l’Auditorium Piazza Libertà a Bergamo, che seguiranno il moderno format di ‘street bar camp’ per favorire una più efficace interazione e scambio fra i partecipanti.

Personaggi chiave della sostenibilità, della cultura, dell’arte, della scienza e delle tecnologie, stimolati e ‘provocati’ da giovani, guideranno i ‘Dialoghi primari’ alla ricerca di modelli di sviluppo inclusivi, di modi di fare impresa il più possibile coincidenti con quelli del vivere.

I due campus innovativi e tecnologici aprono così decisamente le porte ai cittadini, con sessioni divulgative in stile TEDx, laboratori, mostre, iniziative mescolate felicemente e creativamente a quelle tecnologiche.

L’idea di un nuovo sviluppo possibile mette così al centro l’uomo e quella di un altro Rinascimento dallo sviluppo etico costante e concreto.

‘Il Rosso e il Blu Festival’ è supportato da Pirelli, Copan Group, Iobo, in qualità di sponsor.

La manifestazione Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, vede Intesa Sanpaolo e A2A nel ruolo di Main Partner, Brembo nel ruolo di Partner di Sistema, Ferrovie dello Stato Italiane e SACBO quali Partner di Area.

Il Ministero della Cultura e Regione Lombardia sono partner istituzionali insieme a Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bresciana e Fondazione della Comunità Bergamasca.

Il Festival è stato aperto dal main event ‘Cultura dell’innovazione e valore dell’intangibile’, animato da talk e gaming all’interno dell’Innovation District bergamasco con CSMT e Kilometro Rosso a raccontare l’esperienza e i valori alla base di questo grande progetto, accompagnati dalle aziende partner e sostenitrici che ne hanno permesso la realizzazione: Copan Group, Rete Iobo, Pirelli, Jacobacci & Partners.

‘Il valore degli intangibles’ è stato il tema del primo talk con Enrica Acuto Jacobacci Vicepresidente e AD di Jacobacci & Partners, Francesca Bazoli, Presidente della Fondazione Brescia Musei, Cristina Bombassei, Consigliere di Brembo e Chief CSR Officer.

I giovani sono stati protagonisti con un’esperienza di dialettica costruita in collaborazione con TEHA – The European House Ambrosetti, che ha visto ‘gareggiare’ due squadre di ragazzi provenienti dalle classi IV di Istituti superiori delle due città, su argomenti di grande impatto sociale e tecnologico tratti dalla storia, dalla tecnologia e da altri contesti.

La Mostra fotografica su contest internazionale, ‘Il Rosso e il Blu’, organizzata con Academ Group\Academ editoreanche partners nella costruzione del cartellone degli eventi, è stata introdotta dal fondatore del gruppo fotografico internazionale ‘Rainbow’, Nilo Domanico, ingegnere, fotografo e viaggiatore, affiancato nell’occasione da Roberto Messina, giornalista e scrittore, tra gli ideatori del Festival.

L’esposizione di questi eccezionali e suggestivi scatti fotografici rimane fruibile fino al 25 maggio nei due Campus di innovazione di Brescia e Bergamo, fino al 16 maggio al Kilometro Rosso, e dal 18 al 25 al CSMT.

Il Festival prosegue con il format degli Street Barcamp, quattro in totale: due a Bergamo sempre di martedì e due a Brescia il giovedì, con dialoghi e performance sui grandi temi del futuro.

Protagonisti i giovani e i massimi esperti dei temi scelti per questa prima edizione: felicità, potere della mente, natura, neuroscienze, fisica quantistica, iniziativa imprenditoriale, spazio, evoluzione, umanesimo e tanti altri.

Tra i tanti ospiti: Sandro Formica, professore alla Florida International University Miami e in varie università italiane; Gabriella Greison, fisica, scrittrice, attrice teatrale, drammaturga e divulgatrice scientifica italiana; Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, founder di Strobilo; Valeria Cagnina e Francesco Baldassare, fondatori di OFpassiON; Meganne Christian – astronauta; Telmo Pievani – filosofo della biologia, evoluzionista; Alberto Peretti – filosofo e formatore; Gianna Martinengo – imprenditrice, umanista e tecnologa.

Si chiude con il giornalista Marco Ferrazzoli, esperto in comunicazione scientifica, che condurrà un dialogo con Riccardo Trichilo, CEO di CSMT; Salvatore Majorana, Direttore del Kilometro Rosso; Giancarlo Turati, Presidente di Iobo.