’30’, nuovo singolo di Giuliano Vozella

Disponibile dal 3 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

’30’ è il nuovo singolo di Giuliano Vozella, in uscita oggi 3 maggio.

Il brano apre un capitolo musicale inedito nel percorso del compositore e produttore, già costellato di collaborazioni di altissimo profilo con brand come Bvlgari e Huawei, e artisti come Mat e Marco Guazzone.

Musicista e Produttore, Giuliano Vozella ha pubblicato quattro dischi a suo nome in lingua inglese, dal 2012 al 2018, e una serie di produzioni per autori e interpreti di diverse realtà discografiche e altrettanti diversi stili.

Firma, come autore, compositore e produttore, progetti italiani ed esteri come Mat, Marco Guazzone, Maëlys, BR Pascoli, Costa, Hyst, e realizza colonne sonore per brand e film.

Oggi, mentre continua la sua attività nel suo studio, pubblica 30, il primo di una serie di singoli per la prima volta in Italiano, per parlare dei suoi trent’anni e di cosa significhi, per lui, crescere:

La prima vera realizzazione che arrivato ai 30 puoi guardarti alle spalle e vedere cosa pensi di avere, cosa hai effettivamente, e cosa vorresti avere. Sentirsi perso e schiacciato per il peso del tempo e iniziare a fare i conti con le responsabilità di cui ti sei sobbarcato.

Crediti

Written By: Giuliano Vozella

Composed By: Giuliano Vozella, Claudio La Rocca, Stefano De Vivo

Produced By: Giuliano Vozella, RGB Prisma